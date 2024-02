Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während der Aktienkurs der Telekom-Tochter T-Mobule US sich seinem Kursziel annähere, blieben die Geschäfte der Bonner außerhalb der USA deutlich unterbewertet, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:04 Uhr um 0,1 Prozent auf 22,70 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 32,16 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 488 055 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 4,4 Prozent aufwärts. Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 05:03 / CET



