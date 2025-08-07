Deutsche Telekom Aktie
|30,14EUR
|-1,07EUR
|-3,43%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf etwas besser als erwartete Zahlen aufgrund der vorab gemeldeten Zahlen der US-Tochter T-Mobile US. Ohne das US-Geschäft sähen die Zahlen etwas schwach aus, vor allem was die Leistungskennzahlen im Heimatgeschäft sowie das operative Ergebnis betreffe./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,39 €
|
Abst. Kursziel*:
43,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,18%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
10:27
|Karlsruhe schränkt Trojaner-Einsatz bei Strafverfolgung ein (dpa-AFX)
|
10:14
|MÄRKTE EUROPA/Seitwärts - Deutsche Telekom sehr schwach (Dow Jones)
|
10:08
|Deutsche Telekom-Aktie sinkt dennoch: Jahresausblick der Deutschen Telekom steigt (finanzen.at)
|
10:03
|ROUNDUP: Telekom macht mehr Gewinn - Schwächen außerhalb USA belasten Aktie (dpa-AFX)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|30,19
|-3,27%
