07.08.2025 10:03:04

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf etwas besser als erwartete Zahlen aufgrund der vorab gemeldeten Zahlen der US-Tochter T-Mobile US. Ohne das US-Geschäft sähen die Zahlen etwas schwach aus, vor allem was die Leistungskennzahlen im Heimatgeschäft sowie das operative Ergebnis betreffe./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
30,39 € 		Abst. Kursziel*:
43,14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
30,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,18%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:03 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
24.07.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11.07.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
