Gewinne in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart zu

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent stärker bei 4 217,82 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,124 Prozent höher bei 4 208,97 Punkten, nach 4 203,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 208,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 224,96 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,326 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 091,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 898,27 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 3 843,78 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,08 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 236,11 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,57 Prozent auf 64,70 EUR), SAP SE (+ 1,91 Prozent auf 165,40 EUR), Diageo (+ 1,55 Prozent auf 29,50 GBP), UBS (+ 1,11 Prozent auf 25,40 CHF) und BASF (+ 1,10 Prozent auf 44,62 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-1,45 Prozent auf 4,59 GBP), Novartis (-0,81 Prozent auf 89,81 CHF), GSK (-0,65 Prozent auf 15,76 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 390,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 22,65 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 956 308 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 463,402 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,49 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at