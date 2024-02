Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Gewinnen

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,42 Prozent fester bei 4 657,88 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,053 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,155 Prozent stärker bei 4 645,78 Punkten, nach 4 638,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 665,33 Punkte, das Tagestief hingegen 4 645,78 Zähler.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,455 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 512,81 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 169,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 241,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 3,21 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 674,74 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Ferrari (+ 5,95 Prozent auf 357,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,57 Prozent auf 64,70 EUR), Stellantis (+ 2,16 Prozent auf 21,18 EUR), SAP SE (+ 1,91 Prozent auf 165,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,86 Prozent auf 120,38 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-1,17 Prozent auf 2,77 EUR), Eni (-0,97 Prozent auf 14,65 EUR), UniCredit (-0,79 Prozent auf 26,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 390,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 22,65 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aufweisen. 423 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 385,923 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

