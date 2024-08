Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Continental-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe ein gutes Zahlenwerk für das zweite Quartal vorgelegt, aber den Ausblick wie am Markt erwartet an mehreren Stellen gekürzt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst die nach unten revidierten Ziele für die Autozuliefer-Sparte erforderten eine deutliche Verbesserung im zweiten Halbjahr. Die Sparte müsse erst noch zeigen, was sie könne, gleichwohl nehme die Glaubwürdigkeit hier etwas zu.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:48 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 58,00 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 20,69 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 176 106 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor auf Jahressicht 2024 21,8 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2024 wird am 11.11.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

