Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
16.09.2025 18:22:39
Deutsche Bank startet weiteren Aktienrückkauf über 250 Millionen Euro
DOW JONES--Die Deutsche Bank startet am morgigen Mittwoch einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 250 Millionen Euro. Die Aktien sollen spätestens bis zum 19. November 2025 erworben und eingezogen werden, um das Grundkapital herabzusetzen, wie die Bank mitteilte. Damit erhöht sich das Rückkaufvolumen in diesem Jahr auf bis zu 1 Milliarde Euro.
Die Bank hatte im April einen Aktienrückkauf über bis zu 750 Millionen Euro gestartet. Vorstandschef Christian Sewing hatte auf der Hauptversammlung im Mai mitgeteilt, dass bei der Europäischen Zentralbank ein weiterer Aktienrückkauf für die zweite Jahreshälfte beantragt worden sei, aber kein Volumen angegeben.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2025 12:22 ET (16:22 GMT)
Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,80
|-3,40%
