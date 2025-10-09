Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Blick 09.10.2025 12:27:18

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Der Handel in Europa verläuft am Donnerstagmittag in ruhigen Bahnen.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 5 647,88 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,798 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,023 Prozent höher bei 5 651,03 Punkten, nach 5 649,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 642,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 665,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,129 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.09.2025, einen Wert von 5 368,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 445,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der Euro STOXX 50 4 982,57 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 14,84 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 674,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,24 Prozent auf 28,04 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 81,46 EUR), Siemens (+ 1,28 Prozent auf 248,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,20 Prozent auf 29,60 EUR) und adidas (+ 0,91 Prozent auf 194,95 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,11 Prozent auf 1 912,00 EUR), UniCredit (-0,87 Prozent auf 63,68 EUR), Deutsche Bank (-0,33 Prozent auf 30,39 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,28 Prozent auf 571,20 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,16 Prozent auf 5,53 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 987 181 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,073 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen

08.10.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Deutsche Bank Overweight Morgan Stanley
02.10.25 Deutsche Bank Hold Warburg Research
22.09.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 194,75 0,85% adidas
ASML NV 851,70 0,09% ASML NV
Bayer 28,04 2,30% Bayer
BMW AG 81,68 1,47% BMW AG
Danone S.A. 75,54 4,34% Danone S.A.
Deutsche Bank AG 30,34 -0,18% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 29,57 1,30% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,54 -0,45% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 571,40 -0,14% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 13,87 -0,11% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 912,50 -1,16% Rheinmetall AG
Siemens AG 248,40 1,35% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 63,71 -0,73% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 646,20 -0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Vorgaben und Entspannung in Gaza-Konflikt: ATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX-Gewinne bröckeln nach neuem Rekord -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Japan erreicht neues Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen