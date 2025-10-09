Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 5 647,88 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,798 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,023 Prozent höher bei 5 651,03 Punkten, nach 5 649,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 642,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 665,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,129 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.09.2025, einen Wert von 5 368,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 445,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der Euro STOXX 50 4 982,57 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 14,84 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 674,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,24 Prozent auf 28,04 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 81,46 EUR), Siemens (+ 1,28 Prozent auf 248,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,20 Prozent auf 29,60 EUR) und adidas (+ 0,91 Prozent auf 194,95 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,11 Prozent auf 1 912,00 EUR), UniCredit (-0,87 Prozent auf 63,68 EUR), Deutsche Bank (-0,33 Prozent auf 30,39 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,28 Prozent auf 571,20 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,16 Prozent auf 5,53 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 987 181 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,073 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

