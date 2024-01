Deutsche Börse-Aktie leichter: Deutsche Börse hat FundsDLT übernommen

Der Börsenbetreiber hält nun 100 Prozent an FundsDLT, einer dezentralen Plattform für End-to-End-Fondsemission und -Vermarktung basierend auf Distributed-Ledger-Technologie (DLT) mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen wird innerhalb des Geschäftssegments Clearstream Fund Services tätig sein, aber unabhängig von Clearstream, dem Nachhandelsinfrastrukturanbieter der Gruppe Deutsche Börse in Luxemburg, operieren.

Die ehemaligen Anteilseigner Credit Suisse Asset Management und UBS Asset Management sowie Natixis Investment Managers bleiben weiterhin Kunden.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,16 Prozent im Minus bei 185,60 Euro.

