Deutsche Börse legt wie erwartet zu - erhöhte Ziele ebenfalls keine Überraschung

ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse ist auch im dritten Quartal dank guter Geschäfte in allen Bereichen und einer Übernahme wie erwartet kräftig gewachsen. Das Unternehmen erhöhte zudem erneut die Prognosen für das laufende Jahr. Die mittelfristigen Ziele wurden bestätigt. 2024 sollen die Erlöse jetzt um circa 14 Prozent auf rund 5,8 Milliarden Euro steigen. Bislang hatte der Konzern mit einem Erlös von mehr als 5,7 Milliarden Euro gerechnet.

"Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gehen wir jetzt von einer Bandbreite von 3,3 Milliarden Euro bis 3,4 Milliarden Euro aus", teilte der im DAX notierte Börsenbetreiber am Dienstag nach Xetra-Schluss in Frankfurt mit. Bislang hatte die Prognose bei mehr als 3,3 Milliarden Euro gelegen. 2023 hatte die Deutsche Börse etwas mehr als 2,9 Milliarden Euro verdient.

Für Aktienanalysten sind die neuen Ziele keine Überraschung. Sie hatten ohnehin mit Werten in dieser Größenordnung gerechnet. Die deutlichen Zuwächse im dritten Quartal lagen ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie, die den Xetra-Handel in der Nähe des Rekordhochs von vergangener Woche geschlossen hatte, gab nachbörslich in einer ersten Reaktion leicht nach./zb/he