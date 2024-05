Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Deutsche Telekom abgeschlossen

Im Tarifstreit bei der Deutschen Telekom haben die Parteien in der verlängerten vierten Verhandlungsrunde am Freitag ein Tarifergebnis erzielt.

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, standen die Verhandlungen in der Nacht zum Freitag kurz vor dem Scheitern, bevor der Weg in eine Einigung doch noch gefunden wurde. Diese sehe "deutliche dauerhafte Entgeltsteigerungen, überproportionale Erhöhungen der Vergütungen für Auszubildende und dual Studierende, einen Verzicht auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen bis zum 31. Dezember 2026 und die Einbeziehung weiterer DT-Gesellschaften in diese Tarifrunde vor".

In der diesjährigen Tarifrunde für bundesweit rund 70.000 Tarifbeschäftigte hatte die Gewerkschaft Mitarbeiter der Deutschen Telekom in den vergangenen Wochen mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen.

"Das ist ein hart erkämpftes, sehr gutes Tarifergebnis, mit dem wir vor allem unser Ziel deutlicher dauerhafter und nachhaltiger Entgeltsteigerungen erreichen konnten", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland laut der Mitteilung. "Für die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten konnten wir dauerhaft wirkende Entgeltsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich durchsetzen; dabei liegt die Spannweite dieser stufenweisen Entgeltsteigerungen zwischen 13,6 Prozent in der untersten Gehaltsgruppe und 8,3 Prozent in der obersten."

Im Einzelnen sieht der Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten bis zum 31. März 2026 unter anderem vor, dass die Tarifbeschäftigten im Juli 2024 eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.550 Euro erhalten. Zum 1. Oktober 2024 werden ihre Entgelte um 6,0 Prozent erhöht, und zum 1. August 2025 erhalten sie ein weiteres Lohnplus von 190 Euro monatlich als zusätzliches Monatsentgelt. Teilzeitkräfte erhalten dies jeweils anteilig.

Auszubildende und dual Studierende bekommen im Juli 2024 eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 775 Euro. Zum 1. Oktober 2024 werden ihre Vergütungen um 95 Euro pro Monat erhöht, und zum 1. August 2025 erfolgt eine Erhöhung von 6,0 Prozent. Zudem wird für dual Studierende, deren Studienordnung mehr als sechs Semester vorschreibt, eine neue Vergütungsstufe für das vierte Studienjahr eingeführt, und zwar in Höhe von 1.450 Euro monatlich.

Die Gewerkschaftsmitglieder müssen das Tarifergebnis in einer Mitgliederbefragung noch absegnen. Die Verdi-Tarifkommission empfiehlt ihnen die Annahme des Paketes. Auf ihrer Sitzung am 7. Juni 2024 entscheidet die Tarifkommission unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitgliederbefragung dann endgültig über die Annahme oder Ablehnung des Tarifergebnisses.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,37 Prozent höher bei 21,97 Euro.

DJG/sha/ros

FRANKFURT (Dow Jones)