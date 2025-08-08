thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
08.08.2025 12:34:38
Deutschland stoppt Rüstungsexporte nach Israel teilweise
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza erhöht die Bundesregierung den Druck auf Israel. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, dass bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten./sk/DP/mis
