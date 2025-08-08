thyssenkrupp Aktie

08.08.2025

Deutschland stoppt Rüstungsexporte nach Israel teilweise

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza erhöht die Bundesregierung den Druck auf Israel. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, dass bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten./sk/DP/mis

29.07.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 thyssenkrupp Verkaufen DZ BANK
16.07.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.06.25 thyssenkrupp Buy Baader Bank
28.05.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
