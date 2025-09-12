RENK Aktie
|71,12EUR
|0,52EUR
|0,74%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die rekordhohe Teilnehmerzahl an der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London belege das Interesse an der Branche und untermauere seinen positiven Blick auf die Unternehmen, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für seine "Top Picks" Babcock International und Renk ist er nun zuversichtlicher als bisher. Der Experte schätzt zudem, dass die rekordhohen Auftragsbestände etwa bei BAE Systems, Chemring, QinetiQ, Renk und Rheinmetall die Umsätze bis 2028 um jährlich im Schnitt 12 Prozent steigern sollten./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,92 €
|
Abst. Kursziel*:
18,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten
|
11.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
11.09.25
|Panzergetriebe-Firma Renk möchte deutlich mehr produzieren (dpa-AFX)
|
10.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
09.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09.09.25
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
09.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)