RENK Aktie
|70,34EUR
|-0,26EUR
|-0,37%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihr noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Renk gehe davon aus, dass die deutschen Verteidigungsaufträge bis Ende des Jahres bei den Hauptauftragnehmern eingingen, mit Folgeaufträgen an Renk drei bis fünf Monate später./gl/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,41 €
|
Abst. Kursziel*:
13,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten
|
11.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
11.09.25
|Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT im Plus: RENK steigert Output - Produktion für Militärfahrzeuge wird umgebaut (dpa-AFX)
|
11.09.25
|Panzergetriebe-Firma Renk möchte deutlich mehr produzieren (dpa-AFX)
|
10.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.09.25