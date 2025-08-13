RENK Aktie

RENK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Luft nach oben bei den mittelfristigen Zielen und der jüngste Kursrücksetzer angesichts einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine bedeuteten eine günstige Einstiegsgelegenheit bei den Titeln des Rüstungskonzerns, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach den Quartalszahlen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62,50 € 		Abst. Kursziel*:
28,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,98%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

