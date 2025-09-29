MDAX

Index-Bewegung 29.09.2025 17:59:13

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen

Der MDAX befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Am Montag stieg der MDAX via XETRA letztendlich um 0,61 Prozent auf 30 170,09 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 344,896 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,447 Prozent auf 30 120,82 Punkte an der Kurstafel, nach 29 986,85 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 250,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 030,42 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.08.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 286,90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 357,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, lag der MDAX bei 27 210,14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,31 Prozent zu. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit RENK (+ 6,12 Prozent auf 86,14 EUR), HENSOLDT (+ 5,92 Prozent auf 109,20 EUR), Aurubis (+ 3,50) Prozent auf 106,60 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,39 Prozent auf 27,68 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,39 Prozent auf 109,30 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,00 Prozent auf 73,15 EUR), PUMA SE (-1,89 Prozent auf 20,23 EUR), K+S (-1,53 Prozent auf 11,60 EUR), thyssenkrupp (-1,44 Prozent auf 11,64 EUR) und FUCHS SE VZ (-1,29 Prozent auf 38,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 051 968 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Mit 17,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
