RENK Aktie
|62,07EUR
|-0,68EUR
|-1,08%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Bevorstehende Käufe militärischer Fahrzeuge in Deutschland verliehen den Umsätzen im Wartungsgeschäft Aufwärtspotenzial, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,87 €
|
Abst. Kursziel*:
35,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,33%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten
|
13.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.08.25
|RENK-Aktie gesucht: RENK profitiert weiter vom Rüstungsboom - Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT gespalten (dpa-AFX)
|
13.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
13.08.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
13.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
13.08.25
|EQS-News: RENK Group AG mit starkem Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 – Gesamtauftragseingang auf Rekordniveau (EQS Group)
|
13.08.25
|EQS-News: RENK Group AG reports strong revenue and earnings in H1 2025 – total order backlog at record level (EQS Group)
|
11.08.25
|Rüstungssektor schwächelt: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT geben nach (dpa-AFX)