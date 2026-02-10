Devisen (Früh) - Euro bei 1,1907 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich Dienstag in der Früh über 1,19 US-Dollar gehalten. Mit 1,1907 Dollar lag der Wert leicht unter dem vom Montag, was der höchste Stand seit Ende Jänner war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1886 (zuletzt: 1,1794) Dollar ermittelt.

Der derzeitige Eurokurs profitiert laut Analysten von der gestiegenen Investitionslaune der Investoren. Datenseitig wird es heute ruhig bleiben, erwarten die Experten der Helaba. "Während in der Eurozone wichtige Bekanntmachungen Fehlanzeige sind und auch vonseiten der EZB keine Redebeiträge angekündigt sind, richten sich die Blicke in den USA wohl vor allem auf den Einzelhandelsumsatz im Dezember. Der Arbeitskostenindex des vierten Quartals wird dagegen wohl kaum für Markteinfluss sorgen", schreiben sie in ihrem Bericht.

Bewegung könnte eine Wortspende des US-Notenbankdirektors Stephen Miran bringen. Er hat die umstrittene Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gegen Kritik verteidigt. Die Strafzölle hätten sich als weniger schädlich für die Konjunktur erwiesen als von vielen befürchtet, sagte der Währungshüter bei einem Auftritt an der Universität in Boston. Entgegen der weitverbreiteten Ansicht trügen nicht die US-Bürger die Hauptlast der Abgaben, sondern ausländische Akteure.

