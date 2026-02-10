Dollarkurs

1,1902
 USD
0,0007
0,05 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
10.02.2026 09:24:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1907 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich Dienstag in der Früh über 1,19 US-Dollar gehalten. Mit 1,1907 Dollar lag der Wert leicht unter dem vom Montag, was der höchste Stand seit Ende Jänner war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1886 (zuletzt: 1,1794) Dollar ermittelt.

Der derzeitige Eurokurs profitiert laut Analysten von der gestiegenen Investitionslaune der Investoren. Datenseitig wird es heute ruhig bleiben, erwarten die Experten der Helaba. "Während in der Eurozone wichtige Bekanntmachungen Fehlanzeige sind und auch vonseiten der EZB keine Redebeiträge angekündigt sind, richten sich die Blicke in den USA wohl vor allem auf den Einzelhandelsumsatz im Dezember. Der Arbeitskostenindex des vierten Quartals wird dagegen wohl kaum für Markteinfluss sorgen", schreiben sie in ihrem Bericht.

Bewegung könnte eine Wortspende des US-Notenbankdirektors Stephen Miran bringen. Er hat die umstrittene Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gegen Kritik verteidigt. Die Strafzölle hätten sich als weniger schädlich für die Konjunktur erwiesen als von vielen befürchtet, sagte der Währungshüter bei einem Auftritt an der Universität in Boston. Entgegen der weitverbreiteten Ansicht trügen nicht die US-Bürger die Hauptlast der Abgaben, sondern ausländische Akteure.

moe/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen