DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|
12.02.2026 22:11:48
DexCom Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - DexCom Inc. (DXCM) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $267.3 million, or $0.68 per share. This compares with $151.7 million, or $0.38 per share, last year.
Excluding items, DexCom Inc. reported adjusted earnings of $265.1 million or $0.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.1% to $1.259 billion from $1.113 billion last year.
DexCom Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $267.3 Mln. vs. $151.7 Mln. last year. -EPS: $0.68 vs. $0.38 last year. -Revenue: $1.259 Bln vs. $1.113 Bln last year.
