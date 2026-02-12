DexCom Aktie

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

12.02.2026 22:11:48

DexCom Inc. Bottom Line Rises In Q4

(RTTNews) - DexCom Inc. (DXCM) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $267.3 million, or $0.68 per share. This compares with $151.7 million, or $0.38 per share, last year.

Excluding items, DexCom Inc. reported adjusted earnings of $265.1 million or $0.68 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.1% to $1.259 billion from $1.113 billion last year.

DexCom Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $267.3 Mln. vs. $151.7 Mln. last year. -EPS: $0.68 vs. $0.38 last year. -Revenue: $1.259 Bln vs. $1.113 Bln last year.

