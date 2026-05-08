Dexterra Group legte Quartalsergebnis vor

Dexterra Group lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 CAD, nach 0,140 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 239,7 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 275,5 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at