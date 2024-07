DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Auf den globalen Frachtmärkten, vor allem bei Seefracht, gebe es vorübergehende Verzerrungen wegen der Behinderungen im Roten Meer, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rät Anlegern dazu, im Logistiksektor selektiv vorzugehen - mit DSV als bevorzugte Wahl. Die DHL-Aktie sieht er neutral und verweist dabei auf eine konservative Haltung zum Express-Geschäft.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 10:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 40,42 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 1,43 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. 214 364 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 fiel die Aktie um 5,5 Prozent. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

