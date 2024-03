Dienstagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Dienstagnachmittag Kursgewinne.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,46 Prozent auf 4 952,94 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,294 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent fester bei 4 937,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 930,42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 926,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 955,59 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.02.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 746,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 536,61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 4 229,53 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,75 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 986,57 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,58 Prozent auf 34,60 EUR), BMW (+ 2,56 Prozent auf 109,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 120,14 EUR), UniCredit (+ 2,16 Prozent auf 31,37 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,00 Prozent auf 3,12 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-1,81 Prozent auf 26,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,48 Prozent auf 436,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,16 Prozent auf 21,78 EUR), Ferrari (-0,16 Prozent auf 380,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,04 Prozent auf 38,75 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 630 156 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 421,492 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,92 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

