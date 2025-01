Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag

Am Dienstag klettert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,69 Prozent auf 5 021,24 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,084 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 4 987,38 Punkte an der Kurstafel, nach 4 986,64 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 969,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 030,83 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 4 977,78 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.10.2024, einen Stand von 4 969,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 4 463,51 Punkten auf.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 1,80 Prozent auf 243,80 EUR), SAP SE (+ 1,65 Prozent auf 243,20 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 33,81 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,17 Prozent auf 34,61 EUR) und Enel (+ 1,01 Prozent auf 7,02 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen BMW (-0,68 Prozent auf 79,26 EUR), Eni (-0,51 Prozent auf 13,60 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,50 Prozent auf 158,70 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,42 Prozent auf 3,92 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,11 Prozent auf 54,28 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 572 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 317,138 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at