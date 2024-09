Dienstagshandel in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Am Dienstag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,89 Prozent leichter bei 18 278,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,753 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,143 Prozent auf 18 417,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 443,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 233,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 490,68 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 17 722,88 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2024, den Wert von 18 494,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der DAX bei 15 740,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 9,00 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,17 Prozent auf 33,49 EUR), QIAGEN (+ 1,33 Prozent auf 41,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,30) Prozent auf 24,92 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,89 Prozent auf 272,70 EUR) und Rheinmetall (+ 0,79 Prozent auf 511,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen BMW (-11,15 Prozent auf 68,98 EUR), Continental (-10,51 Prozent auf 52,60 EUR), Deutsche Bank (-4,91 Prozent auf 14,29 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,88 Prozent auf 55,40 EUR) und Bayer (-3,71 Prozent auf 27,62 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 810 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224,645 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

