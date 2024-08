Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Dienstagmittag

Der LUS-DAX bewegt sich am Dienstagmittag kaum.

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent höher bei 18 394,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 18 299,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 400,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 30.06.2024, einen Stand von 18 255,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 899,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 457,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,85 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 1,83 Prozent auf 116,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,61 Prozent auf 14,55 EUR), Covestro (+ 1,37 Prozent auf 54,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,35 Prozent auf 457,40 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,27 Prozent auf 28,65 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Heidelberg Materials (-3,08 Prozent auf 95,62 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 233,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,58 Prozent auf 61,54 EUR), RWE (-0,32 Prozent auf 33,97 EUR) und Sartorius vz (-0,25 Prozent auf 243,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 327 358 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 228,377 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at