Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels knapp behauptet

Der LUS-DAX notiert am Dienstag im Plus.

Am Dienstag erhöht sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 17 450,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 295,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 552,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 504,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 207,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 835,00 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,22 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Continental (+ 2,22 Prozent auf 54,38 EUR), Zalando (+ 1,86 Prozent auf 22,41 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,47 Prozent auf 132,44 EUR), Siemens Energy (+ 1,44 Prozent auf 24,01 EUR) und Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 487,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-1,00 Prozent auf 29,63 EUR), Symrise (-0,90 Prozent auf 109,70 EUR), QIAGEN (-0,65 Prozent auf 40,98 EUR), Deutsche Börse (-0,55 Prozent auf 180,95 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,45 Prozent auf 28,45 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 582 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 217,156 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,04 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

