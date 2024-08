Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Abschläge

Am Dienstag fiel der MDAX via XETRA schlussendlich um 0,80 Prozent auf 24 754,32 Punkte zurück. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,144 Prozent auf 24 991,10 Punkte an der Kurstafel, nach 24 955,08 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 043,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 754,22 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 343,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, wies der MDAX einen Stand von 27 482,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 27 153,23 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 7,77 Prozent zu Buche. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 1,83 Prozent auf 7,34 EUR), Gerresheimer (+ 1,66 Prozent auf 97,90 EUR), TAG Immobilien (+ 0,69 Prozent auf 14,52 EUR), HOCHTIEF (+ 0,56 Prozent auf 108,10 EUR) und Scout24 (+ 0,45 Prozent auf 67,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen K+S (-4,05 Prozent auf 10,54 EUR), Stabilus SE (-3,80 Prozent auf 41,80 EUR), AIXTRON SE (-3,13 Prozent auf 18,24 EUR), thyssenkrupp (-3,11 Prozent auf 3,14 EUR) und Bilfinger SE (-2,91 Prozent auf 48,30 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 541 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 19,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die TRATON-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at