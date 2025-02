Dienstagshandel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich

Letztendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag erhöhte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,28 Prozent auf 44 593,65 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,905 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,165 Prozent schwächer bei 44 396,92 Punkten, nach 44 470,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44 319,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 44 640,60 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 938,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.11.2024, wies der Dow Jones 44 293,13 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 38 671,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,19 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Bei 41 844,89 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Coca-Cola (+ 4,73 Prozent auf 67,60 USD), Apple (+ 2,18 Prozent auf 232,62 USD), IBM (+ 2,18 Prozent auf 254,70 USD), JPMorgan Chase (+ 1,46 Prozent auf 274,99 USD) und Verizon (+ 1,35 Prozent auf 40,49 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-0,86 Prozent auf 324,40 USD), Honeywell (-0,76 Prozent auf 206,94 USD), Cisco (-0,61 Prozent auf 62,43 USD), NVIDIA (-0,58 Prozent auf 132,80 USD) und Goldman Sachs (-0,51 Prozent auf 647,24 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 37 387 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,317 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,55 erwartet. Mit 6,85 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

