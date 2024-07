Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Am Dienstag steigt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,44 Prozent auf 20 528,86 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,316 Prozent fester bei 20 504,17 Punkten in den Handel, nach 20 439,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20 543,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 498,09 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 000,95 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 169,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15 036,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 24,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 543,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit NVIDIA (+ 2,93 Prozent auf 131,96 USD), Micron Technology (+ 2,71 Prozent auf 134,23 USD), Constellation Energy (+ 2,35 Prozent auf 220,81 USD), Airbnb (+ 2,24 Prozent auf 155,37 USD) und Intel (+ 1,63 Prozent auf 34,55 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Lucid (-3,16 Prozent auf 3,06 USD), CSX (-2,76 Prozent auf 32,47 USD), Enphase Energy (-2,28 Prozent auf 100,47 USD), ON Semiconductor (-2,20 Prozent auf 73,36 USD) und Datadog A (-1,93 Prozent auf 129,84 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 329 872 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,210 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

