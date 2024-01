Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht Abschläge

Das macht der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche.

Um 17:57 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,28 Prozent auf 14 819,52 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,917 Prozent tiefer bei 14 873,70 Punkten in den Handel, nach 15 011,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14 887,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 723,75 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, einen Stand von 14 305,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 307,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, bei 10 466,48 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit i-CABLE Communications (+ 80,00 Prozent auf 0,09 USD), Ebix (+ 77,65 Prozent auf 1,51 USD), Evercel (+ 13,75 Prozent auf 0,91 USD), MicroStrategy (+ 12,41 Prozent auf 710,00 USD) und Donegal Group B (+ 7,85 Prozent auf 14,28 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Corcept Therapeutics (-26,51 Prozent auf 23,87 USD), Americas Car-Mart (-8,01 Prozent auf 69,70 USD), Geospace Technologies (-4,94 Prozent auf 12,32 USD), Pegasystems (-4,30 Prozent auf 46,76 USD) und Manhattan Associates (-3,86 Prozent auf 207,01 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 987 658 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,716 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 40,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at