Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart im Seitwärtstrend

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:11 Uhr 0,00 Prozent auf 11 730,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,277 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 11 747,44 Punkte an der Kurstafel, nach 11 730,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 730,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 730,43 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der SMI mit 11 493,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der SMI mit 11 137,79 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, mit 11 106,24 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 5,01 Prozent zu Buche. Bei 11 799,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 1,23 Prozent auf 28,08 CHF), Lonza (+ 0,96 Prozent auf 545,40 CHF), Swiss Re (+ 0,73 Prozent auf 116,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,64 Prozent auf 42,16 CHF) und Swiss Life (+ 0,41 Prozent auf 634,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swisscom (-4,79 Prozent auf 525,00 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 86,54 CHF), Sonova (-0,77 Prozent auf 259,10 CHF), Partners Group (-0,74 Prozent auf 1 278,50 CHF) und Alcon (-0,43 Prozent auf 74,42 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 297 844 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 257,495 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,14 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at