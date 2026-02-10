Diodes Aktie

WKN: 858600 / ISIN: US2545431015

10.02.2026 22:35:53

Diodes Inc. Bottom Line Climbs In Q4

(RTTNews) - Diodes Inc. (DIOD) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $10.20 million, or $0.22 per share. This compares with $8.24 million, or $0.18 per share, last year.

Excluding items, Diodes Inc. reported adjusted earnings of $15.67 million or $0.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.4% to $391.57 million from $339.29 million last year.

Diodes Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $10.20 Mln. vs. $8.24 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.18 last year. -Revenue: $391.57 Mln vs. $339.29 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 383 M To $ 407 M

