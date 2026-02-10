Diodes Aktie
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
|
10.02.2026 22:35:53
Diodes Inc. Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - Diodes Inc. (DIOD) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $10.20 million, or $0.22 per share. This compares with $8.24 million, or $0.18 per share, last year.
Excluding items, Diodes Inc. reported adjusted earnings of $15.67 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.4% to $391.57 million from $339.29 million last year.
Diodes Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.20 Mln. vs. $8.24 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.18 last year. -Revenue: $391.57 Mln vs. $339.29 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 383 M To $ 407 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diodes Inc.
|
09.02.26
|Ausblick: Diodes zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Diodes präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Diodes zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Diodes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)