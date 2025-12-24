Metro Bank Holdings Aktie

Metro Bank Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D662 / ISIN: GB00BMX3W479

24.12.2025 13:02:25

Director/PDMR Shareholding

Metro Bank Holdings PLC (MTRO)
Director/PDMR Shareholding

24-Dec-2025 / 12:02 GMT/BST

METRO BANK HOLDINGS PLC

Legal Entity Identifier: 984500CDDEAD6C2EDQ64

 

Metro Bank Holdings plc

(the “Company”)

NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

1

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

Spaldy Investments Limited, wholly owned company of Jaime Gilinski Bacal

2

Reason for the notification

a)

Position/status

Person Closely Associated of a Shareholder Nominated Non-Executive Director

b)

Initial notification /Amendment

Initial Notification

3

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a)

Name

Metro Bank Holdings plc

b)

LEI

984500CDDEAD6C2EDQ64

4

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial instrument, type of instrument

Identification code

Ordinary shares of £0.000001 pence each

 

GB00BMX3W479

b)

Nature of the transaction

Purchase of ordinary shares to be held in the name of Spaldy Investments Limited, a company wholly owned by Jaime Gilinski Bacal

c)

Currency

GBP

d)

Price(s) and volume(s)

 

Price(s)

Volume(s)

1.2093

500,000

 

e)

Aggregated information

- Aggregated volume

- Price

 

n/a

f)

Date of the transaction

23 December 2025

g)

Place of the transaction

London Stock Exchange (XLON)

 

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BMX3W479
Category Code: DSH
TIDM: MTRO
LEI Code: 984500CDDEAD6C2EDQ64
Sequence No.: 412755
EQS News ID: 2251464

 
End of Announcement EQS News Service

