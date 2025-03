Disney+ dreht deutschsprachige Eigenproduktion von 'Call My Agent!' - Aktie gibt nach

Die Serie mit dem Arbeitstitel "Call My Agent Berlin" soll noch dieses Jahr herauskommen. Die Dreharbeiten seien gerade abgeschlossen worden.

Disney+ macht seine Pläne pünktlich zum fünften Geburtstag des Streamingdienstes auf dem deutschen Markt am 24. März öffentlich. "In der mitreißenden Serie wird die Geschichte der Schauspielagentur "Stern" und ihrer Agenten und Agentinnen erzählt", heißt es in der Mitteilung. "Sie managen die Launen und Allüren ihrer prominenten Klienten und Klientinnen."

Unter den Mitwirkenden sind Iris Berben, Veronica Ferres, Jürgen Vogel, Christian Ulmen, Moritz Bleibtreu und Emilia Schüle. Der Launch der Serie ist im Herbst 2025 geplant. "Viele der geschicktesten Manipulatoren des Landes arbeiten im Filmbusiness. Ihnen errichten wir ein Denkmal", so der Showrunner der Serie, Johann Buchholz.

"Call My Agent!" (Im französischen Original "Dix pour cent") ist ursprünglich eine Produktion von France 2, lief in Deutschland ursprünglich auf dem Sony Channel und ist bei Netflix verfügbar.

Für 2026 in der Pipeline ist bei Disney+ die deutsche Serie "City of Blood". Es ist ein achtteiliger Thriller "über eine Welt am Rande des Abgrunds und eine Stadt, in der der Kampf ums Überleben dramatische Dimensionen angenommen hat", so der Streamingdienst.

"Es herrscht unerträgliche Hitze. Kriminalität bestimmt den Alltag in einer vom Klimawandel zerstörten Welt." Berlin als Stadtstaat am Rande des Abgrunds. Zwei Schwestern kämpfen gegen dunkle Mächte. Hauptdarstellerinnen sind Lea Drinda ("Der Greif") und Soma Pysall ("PARA - Wir sind King")

Außerdem produziert Disney+ für den deutschen und den internationalen Markt die sechsteilige Serie "Vienna Game". Es geht um den Wiener Kongress, der im frühen 19. Jahrhundert die Machtverhältnisse in Europa neu ordnete. "Während Napoleon Bonaparte nach Elba verbannt ist, feiern und verhandeln Könige und Kronprinzen, Minister und Spione, adlige Damen und Mätressen, Glücksritter, Erfinder, Künstler und Konkubinen in Wien. Hier entscheidet sich das Schicksal Europas auf der Tanzfläche und im Boudoir."

Mit dabei vor der Kamera sind unter anderem Marlene Tanczik ("Werk ohne Autor"), Daniel Donskoy ("The Crown"), Alexander Scheer ("Sløborn") und Roxane Duran ("Marie Antoinette"). Regie führt Hannu Salonen ("Turmschatten").

