DocGo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DocGo hat am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocGo ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,8 Millionen USD umgesetzt.

DocGo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,840 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,180 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 322,20 Millionen USD – eine Minderung um 47,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 616,56 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at