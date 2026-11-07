DocuSign Aktie
WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068
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07.11.2026 16:37:02
Docusign vs. Monday.com: Absolute Scale vs. Faster Growth in Tech Revenues
Docusign Inc. (NASDAQ:DOCU) primarily earns revenue by providing electronic signature software and digital agreement management tools to global businesses.
It recently launched its intelligent agreement platform natively within the Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM) ecosystem and reached an agreement to sell these solutions to SAP SE (NYSE:SAP) customers.
Monday.com (NASDAQ:MNDY) generates revenue by providing a cloud-based visual work operating system for building custom enterprise management applications.
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Nachrichten zu DocuSign Inc Registered Shs
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02.09.26
|Ausblick: DocuSign präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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19.08.26
|Erste Schätzungen: DocuSign stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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03.06.26
|Ausblick: DocuSign stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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20.05.26
|Erste Schätzungen: DocuSign mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu DocuSign Inc Registered Shs
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