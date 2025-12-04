Donaldson Aktie
WKN: 859763 / ISIN: US2576511099
|
04.12.2025 12:29:12
Donaldson Boosts FY26 Adj. EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, Donaldson Co. Inc. (DCI) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026, while maintaining annual sales growth outlook, given the robust first quarter performance.
For fiscal 2026, Donaldson now projects adjusted earnings in a range of $3.95 and $4.11 per share, up from the prior forecast range of $3.92 and $4.08 per share. However, net sales are still expected to 1 to 5 percent.
On average, eight analysts polled expect the company to report earnings of $4.01 per share on sales growth of 3.35 percent to $3.81 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company also said it now expects adjusted operating margin of 16.2 to 16.8 percent, up from the previous guidance of 16.1 to 16.7 percent.
"We remain on track to deliver a record fiscal 2026, with the midpoint of our expectations including sales of $3.8 billion, incremental margin of more than 40%, and high-single digit adjusted earnings growth," said Tod Carpenter, chairman, president and chief executive officer.
Donaldson Co. Inc.
|Donaldson Co. Inc.
|74,50
|-0,67%
