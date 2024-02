Donnerstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen

So bewegt sich der TecDAX heute.

Um 12:10 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,82 Prozent auf 3 404,34 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 514,166 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,158 Prozent fester bei 3 382,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 376,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 416,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 382,11 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,41 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.01.2024, den Wert von 3 268,97 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 2 993,52 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 08.02.2023, bei 3 297,99 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 2,40 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 416,78 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 16,71 Prozent auf 21,34 EUR), Nemetschek SE (+ 4,23 Prozent auf 88,14 EUR), SMA Solar (+ 3,73 Prozent auf 52,80 EUR), CANCOM SE (+ 3,18 Prozent auf 29,22 EUR) und Nagarro SE (+ 3,17 Prozent auf 89,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ADTRAN (-2,74 Prozent auf 6,38 USD), EVOTEC SE (-1,03 Prozent auf 14,37 EUR), United Internet (-0,93 Prozent auf 23,38 EUR), AIXTRON SE (-0,89 Prozent auf 33,24 EUR) und Deutsche Telekom (-0,69 Prozent auf 22,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 503 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 194,638 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX präsentiert die freenet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at