Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Abgaben

Der MDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag fällt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,34 Prozent auf 24 724,60 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 249,313 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,462 Prozent schwächer bei 24 943,68 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 059,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 943,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 710,06 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,54 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 25.06.2024, bei 25 467,36 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.04.2024, den Stand von 26 043,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, notierte der MDAX bei 28 297,17 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,88 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 710,06 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 5,43 Prozent auf 74,70 EUR), Nordex (+ 2,82 Prozent auf 13,85 EUR), HELLA GmbH (+ 0,12 Prozent auf 86,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,11 Prozent auf 37,30 EUR) und ENCAVIS (-0,18 Prozent auf 17,07 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HelloFresh (-4,71 Prozent auf 5,62 EUR), Delivery Hero (-4,01 Prozent auf 17,58 EUR), KION GROUP (-2,95 Prozent auf 38,10 EUR), HOCHTIEF (-2,90 Prozent auf 103,80 EUR) und TRATON (-2,88 Prozent auf 28,70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 774 478 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 18,360 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

