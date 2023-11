Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Das macht der SDAX am Donnerstag.

Um 15:42 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,92 Prozent auf 13 146,18 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 107,368 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,023 Prozent höher bei 13 271,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 268,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 121,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 273,84 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 2,51 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2023, bei 12 666,19 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 13 156,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, lag der SDAX-Kurs bei 12 248,20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 8,78 Prozent nach oben. Bei 13 880,68 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 11 973,73 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell INDUS (+ 6,44 Prozent auf 21,50 EUR), SYNLAB (+ 1,94 Prozent auf 10,50 EUR), Drägerwerk (+ 1,48 Prozent auf 54,80 EUR), Energiekontor (+ 1,43 Prozent auf 70,80 EUR) und DEUTZ (+ 1,14 Prozent auf 4,27 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Ceconomy St (-10,61 Prozent auf 2,14 EUR), MorphoSys (-9,09 Prozent auf 23,91 EUR), Hypoport SE (-3,93 Prozent auf 132,00 EUR), ZEAL Network SE (-3,90 Prozent auf 32,00 EUR) und ADTRAN (-3,45 Prozent auf 5,32 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 478 486 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,485 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

