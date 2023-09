Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX nachmittags freundlich

Am Donnerstag notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,33 Prozent höher bei 12 583,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 103,864 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 12 544,91 Punkte an der Kurstafel, nach 12 541,62 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 12 590,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 511,54 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 2,56 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 28.08.2023, mit 13 130,36 Punkten bewertet. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 28.06.2023, mit 13 294,42 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, bewegte sich der SDAX bei 10 531,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 4,13 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 3,84 Prozent auf 1,83 EUR), STO SE (+ 3,55 Prozent auf 128,40 EUR), Siltronic (+ 3,34 Prozent auf 80,40 EUR), Schaeffler (+ 2,67 Prozent auf 5,38 EUR) und SFC Energy (+ 2,65 Prozent auf 19,40 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil KWS SAAT SE (-3,40 Prozent auf 54,00 EUR), MorphoSys (-3,39 Prozent auf 26,80 EUR), SYNLAB (-3,13 Prozent auf 8,04 EUR), adesso SE (-2,34 Prozent auf 100,20 EUR) und Varta (-2,06 Prozent auf 17,62 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 2 615 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 9,520 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,82 zu Buche schlagen. Mit 8,21 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

