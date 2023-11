Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu

Der TecDAX gewann im XETRA-Handel letztendlich 0,99 Prozent auf 3 023,25 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 442,011 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,081 Prozent auf 2 991,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 993,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 2 986,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 024,51 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,17 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 09.10.2023, bei 2 974,40 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.08.2023, den Wert von 3 138,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2 942,06 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 4,01 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 12,30 Prozent auf 33,79 EUR), CANCOM SE (+ 10,17 Prozent auf 27,08 EUR), EVOTEC SE (+ 4,17 Prozent auf 18,25 EUR), Sartorius vz (+ 3,11 Prozent auf 258,90 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,85 Prozent auf 74,44 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Energiekontor (-9,68 Prozent auf 68,10 EUR), HENSOLDT (-3,56 Prozent auf 27,12 EUR), ADTRAN (-3,03 Prozent auf 5,12 USD), MorphoSys (-1,30 Prozent auf 31,15 EUR) und QIAGEN (-0,88 Prozent auf 35,97 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 16 099 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 154,120 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die SMA Solar-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

