Donnerstagshandel in London: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Der FTSE 100 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 1,23 Prozent höher bei 8 294,84 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,533 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 193,94 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 193,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 193,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 301,36 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1,39 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.08.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 210,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 215,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 527,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Pershing Square (+ 2,97 Prozent auf 36,06 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,91 Prozent auf 8,18 GBP), Antofagasta (+ 2,91 Prozent auf 17,35 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,88 Prozent auf 22,14 GBP) und Ashtead (+ 2,50 Prozent auf 52,91 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen M&G (-2,39 Prozent auf 2,04 GBP), BAT (-0,17 Prozent auf 29,79 GBP), Severn Trent (-0,11 Prozent auf 26,87 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,05 Prozent auf 19,31 GBP) und Intertek (+ 0,04 Prozent auf 49,82 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 586 485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,878 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at