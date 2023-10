Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,36 Prozent leichter bei 14 723,22 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,045 Prozent auf 14 769,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14 776,25 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 14 584,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 784,69 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,036 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 15 508,24 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 05.07.2023, mit 15 203,78 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 05.10.2022, mit 11 573,18 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 35,54 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoStar Group (+ 4,00 Prozent auf 79,49 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,98 Prozent auf 831,12 USD), Constellation Energy (+ 1,62 Prozent auf 107,88 USD), Dollar Tree (+ 1,57 Prozent auf 106,41 USD) und NVIDIA (+ 1,47 Prozent auf 446,88 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-7,19 Prozent auf 5,16 USD), Mondelez (-5,26 Prozent auf 65,07 USD), PepsiCo (-5,22 Prozent auf 160,10 USD), Keurig Dr Pepper (-4,70 Prozent auf 30,21 USD) und Monster Beverage (-4,28 Prozent auf 50,09 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 014 705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,565 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at