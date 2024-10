Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben

Der NASDAQ Composite setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 16:01 Uhr via NASDAQ um 0,28 Prozent auf 18 240,49 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,497 Prozent auf 18 200,62 Punkte an der Kurstafel, nach 18 291,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 154,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 240,49 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,887 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 10.09.2024, den Wert von 17 025,88 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 10.07.2024, bei 18 647,45 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, den Stand von 13 562,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 23,53 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,60 Prozent auf 5,18 USD), Donegal Group B (+ 6,39 Prozent auf 13,32 USD), AmeriServ Financial (+ 3,64 Prozent auf 2,71 USD), Computer Programs and Systems (+ 3,59 Prozent auf 13,00 USD) und Integra LifeSciences (+ 1,71 Prozent auf 18,41 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Nissan Motor (-10,34 Prozent auf 2,60 USD), American Superconductor (-6,20 Prozent auf 22,25 USD), Neogen (-5,79 Prozent auf 13,99 USD), Microvision (-5,12 Prozent auf 1,21 USD) und Powell Industries (-4,56 Prozent auf 243,37 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 652 788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,138 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at