Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

Am Donnerstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,55 Prozent auf 18 868,58 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,070 Prozent auf 19 375,97 Punkte an der Kurstafel, nach 19 362,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 784,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 538,97 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 812,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 318,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 718,01 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 14,05 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. 16 249,19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,33 Prozent auf 495,39 USD), DexCom (+ 3,95 Prozent auf 70,50 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,27 Prozent auf 506,99 USD), American Electric Power (+ 2,22 Prozent auf 100,30 USD) und Exelon (+ 1,94 Prozent auf 37,92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Moderna (-20,53 Prozent auf 94,75 USD), Arm (-16,88 Prozent auf 119,83 USD), Lam Research (-11,28 Prozent auf 817,28 USD), QUALCOMM (-9,80 Prozent auf 163,22 USD) und Applied Materials (-9,13 Prozent auf 192,82 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 48 872 300 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,102 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at