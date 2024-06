Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich freundlich

Am Donnerstagabend legten Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der ATX Prime den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 1 804,92 Punkten ab. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,026 Prozent höher bei 1 803,66 Punkten, nach 1 803,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 807,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 799,15 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,247 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 862,04 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 27.03.2024, den Stand von 1 770,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 564,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,30 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell DO (+ 4,47 Prozent auf 168,20 EUR), UBM Development (+ 4,29 Prozent auf 21,90 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,72 Prozent auf 23,65 EUR), Vienna Insurance (+ 1,53 Prozent auf 29,80 EUR) und PORR (+ 1,13 Prozent auf 14,26 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Semperit (-3,76 Prozent auf 10,74 EUR), Wolford (-3,33 Prozent auf 3,48 EUR), FACC (-2,44 Prozent auf 8,00 EUR), EVN (-2,17 Prozent auf 29,35 EUR) und Verbund (-1,77 Prozent auf 74,85 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 604 122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,508 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

