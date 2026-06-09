Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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09.06.2026 03:45:00

Don't Buy SpaceX Stock at IPO Without Reading This First

The SpaceX initial public offering (IPO) is happening on June 12, and according to reports, as much as 30% of IPO shares are going to retail investors instead of investment banks. Retail investors can submit a request to buy shares through SoFi Technologies, Robinhood Markets, and several other trading platforms, subject to eligibility requirements. Shares are not guaranteed, and the lucky investors who receive them will receive a confirmation message the day before the IPO. The shares will then be deposited into your investment account at the IPO.But before you press the buy button, make sure you know about this important policy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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KI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen beenden Handel uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.
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