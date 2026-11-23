Tesla Aktie
|329,85EUR
|15,15EUR
|4,81%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
23.11.2026 11:23:18
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die neue Version 15 des Fahrassistenzsystems für überwachtes autonomes Fahren sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Skalierung des Robotaxi-Geschäfts, schrieb Rajat Gupta am Sonntag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 16:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 16:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 430,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 345,82
|
Abst. Kursziel*:
24,34%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 345,82
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,34%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|328,45
|4,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|20.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)