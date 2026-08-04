Dorman Products Aktie
WKN DE: A0J2R0 / ISIN: US2582781009
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04.08.2026 04:47:05
Dorman Products Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - Dorman Products Inc. (DORM) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $87.77 million, or $2.93 per share. This compares with $58.71 million, or $1.91 per share, last year.
Excluding items, Dorman Products Inc. reported adjusted earnings of $92.51 million or $3.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.7% to $544.60 million from $540.96 million last year.
Dorman Products Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $87.77 Mln. vs. $58.71 Mln. last year. -EPS: $2.93 vs. $1.91 last year. -Revenue: $544.60 Mln vs. $540.96 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.93 To $ 8.23 Full year revenue guidance: 3 % To 5 %
Guidance-Adjusted diluted eps $8.50-$8.80
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