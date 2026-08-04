Dorman Products Inc. Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Dorman Products Inc. (DORM) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $87.77 million, or $2.93 per share. This compares with $58.71 million, or $1.91 per share, last year.

Excluding items, Dorman Products Inc. reported adjusted earnings of $92.51 million or $3.08 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.7% to $544.60 million from $540.96 million last year.

Dorman Products Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $87.77 Mln. vs. $58.71 Mln. last year. -EPS: $2.93 vs. $1.91 last year. -Revenue: $544.60 Mln vs. $540.96 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.93 To $ 8.23 Full year revenue guidance: 3 % To 5 %

Guidance-Adjusted diluted eps $8.50-$8.80