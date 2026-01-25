BVB Aktie
Dortmund mit souveränem 3:0-Sieg bei Union Berlin
BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) ist in der Fußball-Bundesliga zumindest ein klein wenig näher an den klaren Spitzenreiter FC Bayern München herangerückt. Nach der ersten Saisonniederlage des Rekordmeisters beim 1:2 gegen den FC Augsburg siegte der BVB 3:0 (1:0) beim 1. FC Union Berlin. Damit beträgt der Rückstand auf die Bayern nach dem 19. Spieltag noch acht Punkte. Emre Can sorgte bei eisigen Temperaturen mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 10. Minute für Dortmunds Führung. Nico Schlotterbeck gelang per Kopf nach einem Eckball in der 53. Minute das zweite Tor. Maximilian Beier traf in der 84. Minute zum Endstand./se/DP/zb
